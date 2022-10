Mobilizace drhne. Rodiny nových vojáků dostanou zaplaceno v rybách

Putinova částečná mobilizace rozhodně nejde podle plánu. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu sice tvrdí, že armáda už díky ní posílila o 200 tisíc lidí, přičemž původní deklarovaný cíl bylo 300 tisíc. Ještě víc Rusů ale zdá se před odvody ze země uteklo. Podle zdroje časopisu Forbes z ruské prezidentské kanceláře jich do zahraničí odešlo možná až 700 tisíc ( více zde ).

Ve snaze motivovat Rusy k ochotě narukovat do krvavé války tak úřady někdy přistupují k násilí a výhrůžkám, jindy místo biče používají raději cukr, respektive ryby.

Každá rodina, která poskytla muže k nasazení na Ukrajině, by měla dostat 5 kilogramů čerstvě zmražených platýsů, tresek a lososů. Rybáři z dálněvýchodního regionu pro tyto účely prý vyčlenili 9 tun ryb.

„Vezmeme vám manžela a budete mít pár týdnů co jíst. Je to opravdová ukázka chudoby a úřady chtějí, aby na ni lidé zapomněli,“ komentuje sachalinskou strategii pro list The Times ruský politický analytik Anton Barbašin.