Video z Ruska: Zjistila, že syn není ve vězení, až když ho zranili na frontě

„Jsem proti této válce. Nechci, aby můj syn bojoval na Ukrajině. K tomu jsem ho nevychovávala,“ svěřuje se v reportáži Rádia Svobodná Evropa Olga Smirnovová.

Její pětadvacetiletý syn je podle webu gulagu.net jedním z 96 vězňů, které přímo ve vězení naverbovala 17. září žoldácká skupina řízená „Putinovým kuchařem“ Jevgenijem Prigožinem.

Smirnov byl po několika dnech na frontě na východě Ukrajiny zraněn. „Měsíc jsem nevěděla, kde můj syn je. Telefonovala jsem všude možně, abych to zjistila. 15. října mi pak syn sám zavolal a řekl mi, že je ve vojenské nemocnici v Luhansku a je zraněn na ruce. Nevím, jak vážné to je. Řekl jen, že s rukou nemůže hýbat a že tam stráví asi měsíc nebo dva, než ho převezou někam jinam. Neřekl to přesně. Zeptala jsem se ho: ‚Ty bojuješ na Ukrajině?‘ A on na to, že ano, že je v soukromé žoldnéřské skupině Vagner a má s nimi podepsanou smlouvu,“ dodává v rozhovoru s novináři Olga Smirnovová.

Nezávislá organizace na obranu práv vězňů Gulagu.net uvedla, že naverbovaní žoldáci jsou na frontu posíláni často bez řádného výcviku a výstroje.

„Tito lidé nemají vojenský výcvik. Jsou vyčerpaní, protože vězení nejsou žádné lázně. Disciplína je tam velmi špatná,“ říká ruská aktivistka za lidská práva Olga Romanovová. „Je to další část naší společnosti, kterou se Putin záměrně rozhodl poslat do války. Nikdo jiný by tyto lidi, odsouzené soudy, nemohl propustit. Udělal to Putin. Vyřešil tak hned dva problémy: jejich těla využije na Ukrajině k vyčištění minových polí a zároveň tak může snížit rozpočtové výdaje na naše věznice.“

Matka naverbovaného vojáka říká, že její syn mohl být z vězení propuštěn na podmínku už za méně než rok.

„Zeptala jsem se ho: ‚Co když už nebudeš schopen s jednou rukou bojovat?‘ Na to mi řekl, že ho snad propustí. Já si ale myslím, že ho nikdo nepustí. Podepsal totiž smlouvu na šest měsíců. Údajně by mu snad mohli nabídnout místo na velitelství, ale kdo ví,“ obává se Smirnovová o osud svého syna.

Zlobí se, že s ní nikdo nechce o situaci mluvit. „Můj názor se musí brát v úvahu, jsem přece jeho matka. Ale nikoho to nezajímá. Nesměl mi z vězení ani zavolat a třeba se před odchodem do války se mnou rozloučit. Přemluvila bych ho, aby tam nechodil. Udělali to schválně rychle a tajně, aby rodiny nemohly zasáhnout,“ poukazuje na praktiky verbování.

Olga Smirnovová novinářům prozradila, že jí za zranění jejího syna vagnerovci nabídli odškodnění ve výši 650 dolarů.