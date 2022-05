Motor nerozeberu, ale vím, jak auto používat, říká žena ve světě aut Tobiášová

Testování jednotlivých vozů v televizních pořadech vypadá na první pohled jako velmi atraktivní práce, ale není to zase tak jednoduché, jak by mohl napovídat první pohled. Hodně cestujete, zároveň není úplně na vás, jaký automobil se vám dostane pod ruku. To řeší spíš vaši nadřízení. Vcelku logicky se nedá úplně čekat, že testované auto úplně sepsujete. To by se automobilky asi úplně nepřetrhly se svými nabídkami. Tereza ale zároveň publikuje své názory na sociálních sítích a že by tam výrobce vyloženě šetřila, to se nedá říci. I když jde třeba o její velmi oblíbenou značku.