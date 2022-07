Patří mezi největší talenty českého florbalu. „Přednost má ale medicína,“ říká

Takhle nějak může vypadat ideální sezona. Takový rok, na nějž budete vzpomínat s úsměvem ještě v důchodu. Stanete se juniorským mistrem světa, berete bronzovou medaili ze světového šampionátu dospělých, medaili ze stejného kovu si přivezete i ze Světových her v americkém Birminghamu. A to zdaleka není všechno, co český reprezentant ve florbalu Matěj Havlas za posledních pár měsíců stihl.

Hlavní témata Ušáku s Matějem Havlasem 02:05 – Vzpomínka na Světové hry v Birminghamu 05:43 – O výhře na juniorském MS a přechodu do mužů 11:03 – O studiu medicíny 16:41 – O hře na klavír a vztahu k muzice 18:33 – Jak stíhá florbal, školu a koníčky 19:50 – Co cítil, když měl na sobě poprvé dres reprezentace mužů 22:24 – Táhne ho to jít hrát do zahraničí? 24:18 – Měl by být florbal na OH? 25:17 – O tréninku, posilování a úrovni českého florbalu 26:40 – Jak chce sladit profesi lékaře s hraním florbalu 27:40 – Co ho teď čeká Na celý díl se podívejte ve videu v úvodu článku.

Mladý muž, který s perforovaným míčkem začal kamarádit už ve třetí třídě, si ve velmi krátké době vyzkoušel, jaké to je být tahounem týmu svých vrstevníků a také to, jaké to je být nováčkem mezi staršími a výrazně zkušenějšími harcovníky.

Žádný jiný sport ho výrazněji nezaujal, a tak je spojen s florbalem opravdu pevným poutem. Ale ani toto sportovní odvětví, díky němuž se podíval na výše zmíněné Světové hry, není jedinou náplní jeho života. O to se stará studium.

Stejně jako Matějovi rodiče, i on si vybral lékařskou fakultu. Má za sebou první ročník a také nejobávanější zkoušku, v níž hlavní roli hraje anatomie. Zatím nemá úplně jasno, kterému z lékařských oborů se chce v budoucnu věnovat. Ale už teď ví, že studium a následná praxe bude v jeho životě na prvním místě, takže je dost možné, že florbalová kariéra bude muset být přesměrována na vedlejší kolej. Ale k tomuto rozhodnutí má ještě daleko, v současnosti ho zajímá především blížící se světový šampionát mužů.

Šikovné ruce dokáže Matěj „prodat“ nejen na florbalovém hřišti. Jeho prsty dokážou krotit i klávesy klavíru. Absolvoval kompletní výuku na tento nástroj na ZUŠ, ale dnes jsou chvilky u piana poměrně vzácným jevem.

I o tom hovořil mladý český reprezentant v nejnovějším díle Ušáku. Dozvíte se i to, jestli si pro prázdninové pobyty raději vybírá moře nebo hory, stejně jako to, jestli by se rád s florbalem podíval do zahraničí.

Více naleznete v úvodním videu. Další díly Ušáku můžete zhlédnout zde.