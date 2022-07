Z Moskvy řídil na sraz reprezentace. „Dal jsem to za den,“ říká hokejista Sekáč

Rychle překonal nesnáze plynoucí z neznalosti angličtiny a mezi spoluhráče bezproblémově zapadl. Původem Západočech proživší dětství v Aši a Mariánských Lázních se do Evropy vrátil až jako dospělý muž. Ale ne na Kladno, kde s velkým hokejem začínal, nýbrž podstatně východněji – do Popradu, tedy týmu hrajícího KHL.

02:38 – O prvním přesunu do Kanady a cestě do NHL

Teprve poté se ukázal v Praze, když se přesunul na jedenadvacet utkání do Sparty a více jak sedmdesátkrát nastoupil za HC Lev Praha, účinkující v KHL. Dnes ale mají skauti týmů NHL oči opravdu všude, pečlivě začali sledovat i především ruskou prémiovou soutěž, a tak se jim dostal do zorného úhlu i Jiří Sekáč.

Nevyhlédl si ho ledajaký klub. Nejvážnější zájem ukázali slavní Montreal Canadiens. A tak nastalo stěhování do města, kde je hokej skutečně náboženstvím. Pro Jiřího to byla úplně nová situace. Vzpomíná na to, jak prakticky všude vídal vlajky Canadiens, na fanoušky narazil na každém rohu. Dodnes na toto angažmá vzpomíná jen a jen v dobrém, byť netrvalo tak dlouho, jak by si asi představoval.