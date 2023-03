Dluží lidem miliony, a tak přepsali firmu na invalidní Ukrajinku

Pražský autobazar s luxusními vozy Premium Cars dluží některým zákazníkům miliony korun za auta, která přes něj prodávali. Seznam Zprávy popsaly případy, kdy lidé nedostali nic, nebo jen část peněz. Bazar provozuje firma Via Vespania, která byla do 1. února psaná na Josefa Priknera. Pak se majitelkou stala jistá Nataliia Klets z Ukrajiny.

Nataliia žije v malé vesničce Družba u Lvova. Ve svých 42 letech je kvůli chybějící ledvině v invalidním důchodu a musí si měsíčně vystačit s 2300 hřivnami (v přepočtu zhruba 1250 korunami). Když před pár týdny dostala nabídku na přivýdělek od svého souseda Oleksandra, který už 15 let pracuje jako dělník v Česku, dlouho neváhala.

„Tisíc eur, která jsem měla dostat, to je pro mě něco jako Božská mana. Ptala jsem se, jestli nejde o nějaký podvod, ale Oleksandr říkal: ‚Neboj se, jsou to naši lidé, všechno bude v pořádku.‘ Tak jsem souhlasila,“ popisuje Nataliia.

Zaplatili jí cestu do Plzně k notářce, kde 2. února podepsala několik dokumentů. O co přesně se jednalo, ale prý nevěděla. Listiny byly v češtině, tlumočník přítomen nebyl. Z lidí na místě znala jen souseda Oleksandra. Další člověk se jí představil jako Josef Prikner. Později podle fotografie identifikovala ještě Adama Jurču, jednoho ze dvou lidí, kteří podle bývalých obchodních partnerů a zákazníků stáli v pozadí celého autobazaru.

Nataliia Klets se podpisem dokumentů stala novou majitelkou a jednatelkou firmy Via Vespania. Hned druhý den bylo s touto firmou zahájeno insolvenční řízení. Věřitelé zatím přihlásili pohledávky za necelých 10 milionů korun. Ještě před svým návratem domů Nataliia dostala instrukci, že se do Česka nesmí vrátit po dobu 5 let. Pak už prý bude všechno v pořádku.

Podívejte se na reportáž Seznam Zpráv o praktikách bazaru Premium Cars:

Někteří klienti si naopak v autobazaru auto objednali, zaplatili plnou kupní cenu, ale auta se nedočkali. Mezi ně patří rodina Layoshových z Ukrajiny. Za BMW zaplatili 88 tisíc eur (zhruba 2,2 milionu korun). Když jim ani po půl roce autobazar vůz nedodal, začali požadovat vrácení peněz. Po řadě urgencí s pomocí soukromého detektiva Volodymyra Selyskyyho nakonec dosáhli vrácení 20 tisíc eur a podepsání uznání dluhu u notáře.

Harmonogram dalších splátek ale bazar nedodržel, a větší část peněz tak dodnes dluží. „Nikdy by mě nenapadlo, že v Evropě, v Česku, nás mohou takhle oklamat. Musí za to nést odpovědnost,“ říká odhodlaně Natalia Layosh. Přestože žije v Užhorodu, už několikrát přicestovala do Prahy, aby se pokusila zjistit, co se stalo s penězi.

To ona vypátrala na Ukrajině svou krajanku, Natalii Klets, na kterou majitelé autobazaru převedli krachující firmu, a přivezla ji s sebou do Česka. „Chci, aby zloději a podvodníci byli potrestáni. Nechci, aby trpěla Ukrajinka, která je momentálně v těžké životní situaci,“ vysvětluje Natalia Layosh.

Na konci února společně navštívily notáře v Praze, kde Nataliia Klets podepsala dokumenty, ve kterých se vzdává jednatelství ve firmě Via Vespania. Nadále ovšem zůstává majitelkou firmy do doby, než policie uzavře vyšetřování. Obě ženy už hovořily s policisty z pražské hospodářské kriminálky, která případ na základě několika trestních oznámení od zákazníků vyšetřuje.

Filip V. z Brna na rozdíl od Natalie Layosh své auto dostal. Za Range Rover zaplatil 1,3 milionu, ale, jak už Seznam Zprávy dříve popsaly, zhruba po roce zjistil, že vůz není jeho. Autobazar Premium Cars mu sice dal při koupi k vozu kopii velkého technického průkazu, ale jak se ukázalo, data v něm nejsou aktuální.

Mezitím si totiž firma Via Vespania provozující autobazar vzala na toto auto leasing u společnosti Unileasing a skutečným majitelem vozu je dosud právě tato leasingová společnost. A ta poté, co se Via Vespania dostala do insolvence a přestala hradit leasingové splátky, požaduje po zákaznících bazaru auta zpět.

Filip se snaží argumentovat tím, že auto koupil v dobré víře, Unileasing ale tvrdí, že nemůže postupovat jinak. „Nám nic jiného nezbývá, než ta auta posbírat. Nebo se domluvit s lidmi, co s auty jezdí, že si je odkoupí od nás, ale bohužel za tržní cenu. Pokud bychom to totiž prodali pouze za cenu, která zbývá doplatit, napadl by nás insolvenční správce. Rozdíl mezi cenami se odevzdá insolvenčnímu správci, a ten to potom poměrně rozdělí mezi věřitele,“ vysvětluje Pavel Bílý ze společnosti Unileasing.

Muži v pozadí byznysu mlčí

Filip se ale svého auta vzdát nechce. „Přestal jsem s ním jezdit a mám ho postavené v garáži. A čekám, jak se to dál vyvine,“ říká. Mezitím se ale jeho auto ocitlo v policejní databázi pátrání po vozidlech, kam ho pravděpodobně vložila právě společnost Unileasing.

Seznam Zprávy se opakovaně snažily kontaktovat bývalé vedení autobazaru, jak Adama Jurču, tak Tomáše Červenku. Někteří klienti a obchodní partneři, kteří si nepřejí být jmenováni, ale redakce jejich identitu zná, nezávisle na sobě potvrdili, že ve skutečnosti obchody řídili právě tito dva muži.

Žádný z nich ale nereaguje ani na volání, ani na SMS zprávy. Seznam Zprávy hledaly Červenku i v místě jeho bydliště poblíž pražského Zličína. Při osobní návštěvě ale jeho manželka přes domácí telefon tvrdila, že zde nebydlí.

Příběh Nataliie Klets můžete vidět ve videu v úvodu článku.