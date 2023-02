„Penízky? Ty dneska nebudou.“ Autobazar dluží lidem miliony za luxusní vozy

„Zjistil jsem, že to auto odjelo z bazaru ještě předtím, než jsem vystavil fakturu, a za další dva dny už bylo na Ukrajině. Přitom mně v autobazaru tvrdili, že jim kupec za auto ještě nezaplatil, a proto nemůžou poslat peníze,“ popisuje Jakub Hora. A tak se intenzivně začal svých peněz domáhat. „Vyměnili jsme si v červenci asi sto zpráv a desítky telefonátů. Byly tam už v té době nějaké výmluvy na účetní, že zadala do systému tu platbu špatně, pak že ji poslala na jiný účet a tak dále,“ dodává Hora.

Podobnou zkušenost má i právník Vladimír Jašek. Společnost, kterou zastupuje, prodala loni v srpnu přes Premium Cars vůz Land Rover za 1,7 milionu. „Nebyl to komisní prodej. Bylo dohodnuto, že autobazar přímo odkoupí to vozidlo a zaplatí za něj do měsíce kupní cenu,“ říká Jašek. To se ale nestalo. Autobazar nejprve poslal jen 147 tisíc a na základě předžalobní upomínky dalších 147 tisíc. Od té doby nic.