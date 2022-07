Glosa: Kamioňáci nemají v popisu práce zabíjet lidí. Na rozdíl od Rusů

Dnes o náhodě a úmyslu. Proč většina lidí, Ukrajinců zvlášť, neběží hned do krytu, jakmile se rozezní sirény ohlašující protiletecký poplach?

Když takový zvuk slyšíte poprvé, tak vás to paralyzuje, dezorientuje a zmate. Nevíte, co si vzít s sebou ani kam běžet. Pokud tedy zrovna nestojíte hned vedle stanice metra. Když se to stane podruhé, potřetí, podesáté, tak už také nikam neběžíte.