Slávek Boura kazí děti, tvrdí logopedové a vytáhli do boje

Boura se brání, že se snaží v době, kdy děti tráví spoustu času u počítačů, rozvíjet u nich komunikaci. A že to dělá hrou v zábavném pořadu, který si neklade odborné ambice. „Mě mrzí, že to tak cítí, a chápu, že přirozené věci, které jsou v rámci mého programu, se jim nemusí líbit,“ říká Boura. „Ale oni viděli jen různá krátká videa, která jsou sestříhaná, a podle nich říkají. Ty, ty, Bouro! Já jim navrhoval, ať se přijdou podívat na celý můj pořad a pak soudí. Nikdo z nich nepřišel.“

Spor, nejdřív víceméně akademický, se mezitím přenesl do úřední roviny. Kliničtí logopedové písemně žádali, aby se svými vystoupeními přestal, a když neposlechl, začali varovat před jeho pořadem mateřské školy. Nakonec podali stížnost i na pražský magistrát s tím, aby úředníci přezkoumali, zda se Boura nedopouští činnosti, která překračuje hranici zákona.

Ani právníci nemají jasno, zda jde o činnost nezákonnou. „Jsou podobné případy v jiných odvětvích, my advokáti máme zkušenost s tzv. vinkláři (osoba poskytující neoprávněně právní služby – pozn. red.), lékaři zase s léčiteli. Někteří lidé se skutečně pohybují na té hranici a pak o tom musí rozhodnout správní orgán, jestli to je poskytování odborné služby, nebo se to pohybuje mimo tuto zónu,“ říká právník Tomáš Sokol.