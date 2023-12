Eurokomisaře navrhne podle premiéra Petra Fialy hnutí STAN

Eurokomisaře by podle premiéra Petra Fialy (ODS) mělo navrhnout hnutí STAN. Předseda vlády to dnes řekl v online debatě na serveru Deník.cz .

Fiala dnes potvrdil dohodu, podle níž má kandidáta navrhnout hnutí STAN. „Nemám důvod to nijak zpochybňovat. To, co ale bude důležité, je, abychom našli správnou osobnost, která bude v Evropě akceptovatelná,“ řekl.