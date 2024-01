Pyrotechnika jen ve speciálních obchodech. Ministr chce zpřísnit pravidla

Svou iniciativu zdůvodnil případy zranění či úhynu zvířat v důsledku použití tohoto zboží. Chce vést diskusi o omezení dostupnosti pyrotechniky, kterou si mohou pořídit lidé starší 18 či 21 let. „Prodávat by se například mohla jen ve specializovaných prodejnách, nikoli ve stáncích nebo běžných supermarketech,“ napsal ministr.

Do první kategorie spadají například bouchací kuličky, mohou si je koupit už mladí od 15 let. Ve druhé kategorii, dostupné lidem od 18 let, jsou petardy či římské svíce. K ohňostrojům s označením F3 se řadí dělobuchy a menší kulové pumy, které si mohou pořídit lidé od 21 let věku. Ohňostroje čtvrté kategorie jsou v EU povoleny pouze pyrotechnickým profesionálům.