Budeme upevňovat, rozvíjet i experimentovat, říká šéfka podcastů

Mimo pravidelné podcasty jste loni přinesli i několik mimořádných počinů, například mimořádně úspěšnou sérii Prohnilí ve spolupráci s Jaroslavem Kmentou. Můžeš přiblížit, co to obnáší a jak náročné je připravit podobně rozsáhlý a propracovaný projekt?

Podobně velké projekty mají jisté přípravné období, kdy se pokoušíme natočit více dílů dopředu, vychytat, jak podcast zní, jak plyne vyprávění, ale pak stejně skočíme rovnýma nohama do tempa jeden díl za týden a snažíme se to od října do Vánoc nějak udržet. Jsou to také nejnákladnější audio projekty, které v Seznam Zprávách vytváříme.