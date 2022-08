Bylo to depresivní, říká o cestě vyprahlou Itálií reportér

Bylo to poměrně depresivní. Opakovaně jsme vyslechli, že sucho je nejhorší, co místní pamatují. Nejvíc to prožívají mladí, kteří se bojí o budoucnost, a samozřejmě zemědělci, pro něž je to katastrofa. Od odborníků jsme navíc dopředu věděli, že nejde o náhlou krizi a že sucho je tzv. chronické. Jednou z hlavních příčin je klimatická změna, která bude pokračovat, takže ani vyhlídky do budoucna nejsou dobré. Ponurost trochu zmírnilo to, že zrovna nedlouho před naší cestou na mnoha místech, kam jsme přijeli, začalo konečně aspoň trochu pršet. Místní tak byli v poměrně dobré náladě. Sami ale moc dobře vědí, že Itálie musí rychle investovat do adaptace a začít vodou šetřit. Že se situace sama zlepší a vody bude dost jako dřív, je bohužel nereálná představa.