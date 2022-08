Moře otočilo proud řeky a sůl ničí vnitrozemí. I za to může sucho

Největší italská řeka je po celé délce toku rekordně vyschlá, na samém konci své cesty do moře se však potýká ještě s jiným problémem – Pád tam nevtéká do moře, ale moře do Pádu. A s ním i slaná voda, která působí škody v okolí.