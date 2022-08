Je to katastrofa! Vy možná vidíte pole, ale my poušť, říkají italští zemědělci

„Včera zapršelo a do zavlažovacího systému se dostala konečně alespoň nějaká voda. Kanály jsou asi na 30 %, což by snad mohlo na pár dní vystačit. Minulý měsíc jsme ale byli skoro úplně bez vody,“ ukazuje Alberto Lasagna ze Svazu italských zemědělců do zeleného pole, kde rostou výběrové odrůdy. V regionu je asi 80 kilometrů čtverečních vysazené rýže a o třetinu už nadobro přišli.