Pohled šéfredaktora: Co se stalo s novináři z dávných devadesátek?

V redakci Seznam Zpráv chystáme spoustu zajímavých novinek, které by vám neměly uniknout. V newsletteru Pohled šéfredaktora vám Jiří Kubík umožňuje nahlédnout do naší „kuchyně“. Přihlaste se k odběru a jednou měsíčně dorazí přímo do vaší e-mailové schránky.

Ten zásadní krok jsem udělal v létě 1991. Touha být u toho, ptát se (chcete-li: šťourat v něčem), dozvídat se, předávat informace dál… To byl hlavní důvod, proč jsem coby vysokoškolák nastoupil do tehdy prestižních a také hodně čtených Lidových novin.

Z kdysi prestižní profese se pro část lidí, za nemalého přizvukování všech vlivných, které kdy novináři vyhmátli při nepravostech, stali škůdci, které by bylo dobré umlčet. Ne tak dávné laškování prezidenta Zemana s ruským diktátorem Putinem o tom, že novinářů je moc a měli by se likvidovat, se mi vybaví prakticky pokaždé, když tuto tragikomickou postavu někde vidím.

Proč být tedy novinářem v dnešní době? Má to smysl? Sociální sítě udělaly „pisálka s názorem“ vlastně z každého. Facebook, YouTube a další kanály umožní nerušeně šířit vlastní moudra kdekomu. Nikdo s chytrým telefonem v kapse dneska nemůže říct, že by trpěl nedostatkem informací. A naprosto absurdní a směšné jsou pak výkřiky, že je dnes někdo za svůj názor umlčován a jeho svoboda je omezována. To ani omylem.

Být novinářem pro mě a mé kolegy rozhodně smysl pořád má. Zvykli jsme si, že nám všichni netleskají. Že jsme pro ně občas „hyeny“ a občas „součást polistopadového kartelu“. Že si někteří lidé občas uleví nějakým výpotkem na účet novinářů na sociálních sítích či v mailu. Ale nic z toho nás od naší práce nemůže odradit. Děláme to jednak pro lidi, kteří chtějí znát fakta v souvislostech, přemýšlet nad nimi, něco nového se dozvědět. A děláme to z tohoto důvodu i pro sebe.

Letošní rok byl pro všechny mimořádně nepříznivý. Šok z ruské agrese a krutostí na Ukrajině vzápětí doplnil strach lidí, jak zvládnou všechny těžkosti, které se na nás valí: inflaci, energetickou krizi, očekávané škrty a úspory. Zájem o zprávy, co se děje a co bude, je od dob covidových stále enormně vysoký.

Vážím si toho, kolik čtenářů si v těchto těžkých časech chodí pro relevantní informace na Seznam Zprávy. V listopadu to bylo 4,6 milionu reálných uživatelů. Je to velký závazek. Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na nás tato doba a důvěra lidí kladou.

Dramatické události v zahraničí nás přiměly k častým reportážním cestám: na Ukrajinu, do Polska i na Slovensko. Být u toho a zprostředkovávat čtenářům, co se děje a co to pro koho znamená, to platí v takových situacích dvojnásob – a nejen kolegové ze zahraničního týmu pod vedením Simony Holecové to tak přesně vnímají.