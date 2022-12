Petra Benešová: Účast ve velké debatě nám zatím žádný kandidát neodmítl

Tři měsíce před prezidentskými volbami jsme spustili hned tři projekty. Každou sobotu vychází Otázka pro příštího prezidenta, kde se kandidátů ptáme na různá aktuální témata a na to, jak by současné problémy řešili. Každou neděli pak naše Prezidentská porota složená z marketérů, spisovatelů, blogerů a komentátorů hodnotí, jak si v kampani postupně prezidentští kandidáti vedou. No a poslední pravidelný projekt se jmenuje Fotky prezidentů, kde podle historických fotek vyprávíme příběhy předešlých hlav státu. Ukazujeme jejich automobily, sídla, domácí mazlíčky… a představujeme první dámy.