Seznam Zprávy spouští rubriku o klimatu. Nabídne data, analýzy i reportáže

„Jak se prohlubují důsledky změny klimatu, píšeme o něm stále častěji. A není pochyb, že tento trend bude pokračovat. Proto jsme se rozhodli, že nastal čas dát tématu zvláštní sekci, vysílá to totiž jasný vzkaz, že klima řadíme mezi nejdůležitější fenomény dnešní doby. A i pro nás samotné je to i závazek – odteď už nám žádná zásadní zpráva o klimatu, ale i obecně z environmentální oblasti, kterou do sekce rovněž řadíme, neunikne,“ přibližuje podstatu tohoto kroku editor Lukáš Marek, který klimatickou rubriku na Seznam Zprávách vede.