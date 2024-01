Seznam Zprávy v roce 2024: Výjezdy za čtenáři, nové podcasty i více byznysu

Které počiny Seznam Zpráv roku 2023 bys rád připomněl?

I v tomto roce jsme zůstali věrní naší tradici přicházet pořád s něčím novým, nezůstávat stát na místě. Z letošních velkých projektů chci určitě zmínit celoroční sérii reportáží a datových analýz Jak se žije v Česku, které se věnovalo naše domácí oddělení. Mám radost hlavně z toho, že reportéři z pražské redakce byli v průběhu roku pořád někde na výjezdech po republice a zajímali se o to, jak se v dnešní době lidem žije.

Z „dílny“ našich investigativců bych mohl zmínit řadu kauz, které Seznam Zprávy odhalily, ale konkrétně uvedu alespoň jeden opravdu mimořádný počin – podcastovou sérii Adély Jelínkové „Slopné: Kdo je vrah?“, rekonstrukci případu dávné vraždy seniora, kdy se autorce podařilo během roční práce zjistit řadu nových důkazů a zpochybnit práci policie i státního zástupce – případ se díky tomu znovu otevírá.

Velkou věcí je taky naše speciální sekce Planeta a klima, byznysový projekt Česká elita – žebříček stovky nejvýdělečnějších českých firem, taky projekt „Seznam Zprávy na scéně“, kdy naši redaktoři a moderátoři podcastů vyjíždějí za čtenáři a posluchači na živá natáčení do různých sálů a kaváren po celé republice.

A neskromně bych dodal ještě svůj projekt – Galerii osobností – rozhovorovou sérii s významnými a úspěšnými ženami a muži z různých oborů. Jsem moc rád, že mé pozvání přijali takoví lidé jako Jiří Suchý, Ester Ledecká nebo Karel Schwarzenberg.

Co bude příští rok pro redakci prioritou?

Seznam Zprávy si už před časem jasně definovaly své pilíře, na kterých stojíme: investigativa, byznys, analýzy, reportáže, osobnosti a audio. A v každém z nich chceme přijít zase s něčím novým. Ale ve zkratce řečeno – prioritou je pro nás dělat Seznam Zprávy na špičkové úrovni, to znamená – zasazovat události do širokých souvislostí a vše pokud možno popisovat z místa, tedy být ještě víc v terénu a nabízet čtenářům důležitý kontext.

V čem vidíš největší výzvu?

Největší výzvou je držet vysokou laťku novinařiny a zároveň naši práci neboli obsah Seznam Zpráv nabízet čtenářům a posluchačům v takové formě či formátech, které budou rádi a ve velké míře číst a poslouchat. V přemíře informací, které se na nás všechny valí de facto nonstop a za všech stran, je důležité mít pevný bod a vědět, že tam najdu to, co potřebuju vědět, co mě zajímá, co mi pomůže, nějak mě obohatí – a to v podobě, kterou je příjemné „konzumovat“.

V posledním newsletteru Pohled šéfredaktora jsi psal o rozdělené české společnosti. Mohou v nápravě Seznam Zprávy sehrát nějakou roli?

Tím newsletterem jsem chtěl říct hlavně to, že od médií a novinářů obecně nemáme chtít, aby vedli s někým boje či války, vyřizovali si účty a podobně, a že to také dělat nemají. Jejich role v demokratické společnosti je jiná – mají hlídat to, aby nikdo nezneužíval svou moc, mají srozumitelně zprostředkovávat informace od těch, co vládnou, těm, kterým je „vládnuto“, mají za veřejnost dávat otázky a chtít od vlivných lidí slyšet odpovědi.

Když se budeme držet této role a budou-li ji čtenáři takto vnímat – tedy bez nánosu politické propagandy, kterou do toho někteří politici ve vztahu k médiím z pochopitelných důvodů vkládají – pak si myslím, že by to mohl být jakýsi příspěvek médií k celkovému uklidnění.

Na jaké novinky se mohou čtenáři SZ těšit?

V roce 2024 budeme dál rozvíjet to, co jsme už rozjeli letos. Víc reportáží, a to z Česka i ze světa, víc analytických, ale přitom ne nutně velmi dlouhých, textů. Mnohem větší byznysové zpravodajství. Pár nových podcastů, včetně investigativních. Nové formáty v rubrice Názory. Pokračování projektu Jak se žije v Česku. Výjezdy za našimi čtenáři a posluchači v rámci „Seznam Zpráv na scéně“. Nebude toho málo.

A na co se nejvíc těšíš ty, jakožto šéfredaktor?