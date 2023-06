Takovou reakci čtenářů jsem nikdy nezažil, říká Petr Švihel o příběhu Moniky

Skoro bych řekl, že překvapení je slabé slovo. Svým způsobem mě čtenáři zastihli i nepřipraveného. Nečekal jsem, že se ozve tolik lidí s konkrétní nabídkou pomoci. Tři dny po vydání článku jsem se ve všech volných chvílích snažil odpovídat každému osobně. Na tohle v redakci nemámě nějaké „systémové řešení“, navíc by mi to přišlo i neuctivé vůči čtenářům, kdyby měl odepisovat někdo jiný. Proto se chci i omluvit, jestli jsem na někoho třeba nezareagoval. Stal se mi případ, který mě mrzí. Ozval se mi čtenář na můj osobní profil na facebooku. Vůbec jsem si toho původně nevšiml a jeho to ve finále rozzlobilo.