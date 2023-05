„Chuť bych měla, to jo, ale stojí 26 korun.“ Jak přežívá invalidní žena s 6 tisíci

V obchodě tak postupně dává do košíku zejména to, co je ve slevě. „Mají jogurty v akci!“ říká s nadšením v hlase svému otci, který ji doprovází.

„Ještě vyplním soutěž. Docela bych chtěla foťák,“ říká Monika poté, co odchází od pokladny s účtenkou za více jak 200 korun, a ukazuje na obrázek fotoaparátu. Moc si ale nevěří: „Je to soutěž pro celý okres. Lidí je hodně.“

Konkrétně Monika mluví o tom, že by nezískala příspěvek na bydlení, protože žije ve velkém domě. „To by nám, myslím, neprošlo. Bojím se, že by nám řekli, ať se přestěhujeme do menšího,“ reagovala na dotaz reportéra, proč nežádala o vládou propagovanou dávku.