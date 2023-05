Přibývá stížností na změny cen energií. Někdy je ale zákazník platit nemusí

ERÚ na tyto problémy upozorňuje opakovaně. Podle něj dodavatelé energií používají ustanovení ve smlouvách, která mohou vést k neoprávněnému zdražování, ale v současné době klesajících cen energií také k menšímu zlevnění, než jaké by odpovídalo situaci na trhu.

Platnost sjednaného ceníku či změny cen dodavatelé obcházejí jednostrannými změnami. Jakoukoli takovou změnu však firma musí podle energetického zákona oznámit zákazníkům minimálně s třicetidenním předstihem, a to prokazatelně a také adresně, tedy přímo konkrétnímu zákazníkovi, nikoli pouze uveřejněním ceníku na svém webu. Zároveň musí zákazníka poučit o možnosti odstoupení od smlouvy.

První se týká zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu na dobu určitou, ale bez fixace. Dodavatel jim tak může kdykoli změnit cenu, pokud to řádně oznámí. Odběratel ale může mít za to, že uzavřel smlouvu s fixací.

V kontraktu by však mělo být řečeno, že jde o dodávky za garantovanou cenu na určité časové období. Jinak je cena dohodnutá pouze na část období platnosti smlouvy, například do konce prvního roku. Poté se má změnit podle nového ceníku.

To by ale platilo pouze tehdy, pokud by už při uzavírání smlouvy byla sjednána konkrétní částka, na kterou se od určitého okamžiku cena zvýší či sníží. „Jestliže tomu tak není, jedná se pouze o trik dodavatele! Smluvní ujednání opravňující dodavatele cenu libovolně měnit je podle občanského zákoníku zakázané,“ zdůrazňuje Havel.