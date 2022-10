Při podpisu smlouvy na energie pozor. Dodavatelé mohou zkoušet fígle

Od loňského podzimu lidé měnil svého dodavatele energií častěji než dřív – především kvůli pádu svého dodavatele a následnému přesunu k dodavateli poslední instance. Pak trh s přestupy prakticky zamrzl, protože i velcí dodavatelé poslední instance omezovali příjem nových klientů.

To omezilo útoky tzv. energošmejdů, kteří se snaží přetáhnout klienty k jinému dodavateli a shrábnout od něj provizi. Zároveň se však množí případy, kdy se někteří dodavatelé snaží různými kličkami vnutit svým vlastním klientům méně výhodný produkt.

Co by měla správná smlouva s dodavatelem obsahovat?

V případě, že zákazník podepisuje nový kontrakt na dodávky energií, měl by od dodavatele obdržet: Předsmluvní informace Smlouvu Všeobecné obchodní podmínky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Plnou moc pro případ změny dodavatele

Ve smlouvě by měl být definován produkt a jeho cena. Musí být jasně uvedeno, zda je cena fixovaná, či ne, což je klíčovým kritériem toho, jestli dodavatel během trvání smlouvy může zákazníkovi produkt zdražit, nebo ne.

Dále je potřeba, aby smlouva uváděla dobu trvání závazku. Pokud jde o smlouvu na dobu určitou, musí v ní být uvedeno, na jak dlouho je uzavřena. Nejčastější kontrakty jsou na jeden, dva, nebo tři roky, ale lze se upsat například také na 15 měsíců apod.

Smlouva na dobu určitou však automaticky neznamená, že je po celou dobu jejího trvání fixovaná cena, přestože smlouvy s fixací jsou z principu psány na určitý časový úsek. Proto by si měl zákazník dát pozor na to, zda smlouvu neuzavírá například na dva roky, během nichž má obchodník právo cenu měnit.

Zákazníci by si měli dávat pozor na smlouvy uzavírané na příliš dlouhou dobu s fixovanou cenou, která může být v současné době velmi vysoko. „Kdyby podepsali tříletou fixaci a klesla cena na burze, budou tratit. Ve chvíli, kdy bude zrušen cenový strop, tak jim nikdo nebude proplácet to, co je dnes stropem,“ varuje mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Naopak smlouva na neurčito zákazníka nezavazuje žádným pevným časovým údajem. Ovšem dodavatel mu může cenu kdykoli měnit, neboť do tohoto typu kontraktu nakupuje energie průběžně.

Ve smlouvě musí být uvedeno také to, co se stane po uplynutí trvání závazku (nebo platnosti smlouvy), za jakých podmínek mu může být smlouva prodloužena. Například když není odběratel energií aktivní a do uplynutí trvání smlouvy se o věc nezajímá, může dojít k automatickému prodloužení smlouvy.

V dokumentech by také mělo být řečeno, jaké jsou podmínky při odstoupení od smlouvy. „Od každé smlouvy, pokud nebyla sjednána fyzicky na místě obvyklém, tedy na pobočce, lze před zahájením dodávky odstoupit bez sankce,“ popisuje Jiří Matoušek, marketingový ředitel dodavatele energií Centropol.

„Bez ohledu na smlouvu je pro zákazníka zásadní, co mu sdělí zástupce dodavatele. Všechny sdělené informace, včetně těch zaslaných e-mailem, by měly být stejně závazné jako samotná smlouva,“ upozorňuje Matoušek. Proto by si měl zákazník smlouvu také přečíst.

Občas dochází k případům, kdy zástupce dodavatele zákazníkovi sdělí, že ve smlouvě podepisuje určité podmínky, které smlouva ve skutečnosti negarantuje. Například může zákazníkovi tvrdit, že podpisem smlouvy na dobu určitou má zafixovanou cenu, i když to tak být nemusí.

Na co by si měli dát lidé při podpisu smlouvy pozor?

Rozhodně by neměli podepisovat smlouvu pod tlakem. Zákazník by měl dostat odpovědi na veškeré relevantní otázky týkající se například ceny, zahájení dodávek a dalších podmínek produktu. Pokud na to dodavatel nedokáže odpověď, případně se podobným otázkám vyhýbá, smlouvu by neměli lidé uzavírat.

„Jestliže má zákazník pocit, že něčemu nerozumí, musí mít dostatek času vše si v klidu prostudovat a pochopit. Dokumentace by měla být psána jazykem srozumitelným pro běžného spotřebitele, pokud jsou formulace nesrozumitelné, nejednoznačné, takovou smlouvu neuzavírat,“ radí Matoušek.

Jaké dodavatelé používají fígle?

Aktuálně se někteří dodavatelé snaží obejít podmínky ve smlouvě pomocí změny všeobecných obchodních podmínek (VOP). Ty však nesmí být v rozporu s tím, co je dáno ve smlouvě. Samotná smlouva má totiž větší sílu než VOP.

„Setkáváme se třeba s tím, že někteří dodavatelé umisťují do smluv klauzule, díky kterým mohou jednostranně měnit parametry ve všech smlouvách – otázkou je, jestli by bylo zákonné, kdyby to opravdu udělali. Toto už naznačuje, že dodavatel chce něco měnit, aniž by se zákazníka zeptal, třeba jej převést na spotový produkt,“ varuje Kebort.

Poslední dobou se řada klientů setkává s tím, že jim jednostranně změní celý produkt a tudíž i cenu. Pokud má zákazník fixaci a má cenu garantovanou smluvně, šlo by v tomto případě o porušení smlouvy ze strany dodavatele.

Takováto změna smluvních podmínek je podle Keborta signálem k tomu, aby lidé od dodavatele odešli pryč. Důvodem k odchodu však může být i jakékoli další netransparentní jednání se zákazníkem – například pokud klientům adresně neoznámí změnu ceníku (například tuto skutečnost zveřejní jen na svých webových stránkách), poruší tím dokonce i zákon, a změny tak budou neúčinné.

Pozor na spotové produkty

Zákazníci by si také měli dávat pozor na tzv. spotové produkty, které jsou navázány na cenové pohyby na burze. Jejich cena se tak průběžně mění a zákazníci ani dodavatelé nedokážou v dnešní době odhadnout, jak se například následující měsíc cena změní. Tento typ produktu je v dnešní době výhodný především pro dodavatele, kteří tak přenášejí riziko na svého zákazníka.

„Stává se, že dodavatelé prodají zákazníkovi produkt vázaný na spot a nevysvětlí mu princip stanovení ceny. Dodavatelé rovněž upravují obchodní podmínky tak, že jim umožňují upravit při změně ceny i způsob jejího výpočtu,“ potvrzuje Matoušek.

Jak se z nevýhodných smluv vyvázat?

Poslední přijatá novela energetického zákona alespoň přinesla jednodušší podmínky pro vyvázání se z tohoto typu produktu – výpovědní lhůta nově trvá jen měsíc. Pokud člověk uzavřel smlouvu prostřednictvím zprostředkovatele, může smlouvu vypovědět bez sankce do 15. dne od zahájení dodávek.