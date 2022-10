Trik na účet státu? Dodavatelé zdražují energie a čekají na peníze od státu

Poté, co stát na začátku září oznámil zastropování cen energií na 6 050 Kč za MWh, zvedli někteří obchodníci výrazně ceny, a to o více než 100 procent.

Právě načasování změny vzbuzuje pochybnosti, zda zastropování cen energií nelze využít k zisku na úkor státu. Dodavatel skokově zvedne cenu vysoko nad stanovený strop a ví, že rozdíl mu doplatí stát. Zákazník tak platí maximum do stropu a dodavatel inkasuje vysokou cenu, na kterou se mu ve výsledku složí státní pokladna a koncový odběratel.

Že by za zvýšením cen stálo právě zastropování, však společnost kategoricky odmítá. „LAMA energy byla nucena přistoupit ke zvýšení cen pro odběratele, a to dlouho před včerejším rozhodnutím vlády o zastropování cen,“ říká Andrej Čírtek, mediální zástupce dodavatele LAMA energy s tím, že pro zákazníky s fixací se nic nemění.

Přestože vláda schválila konečnou podobu zastropování cen v pondělí, svůj záměr a výši stropu veřejnosti oznámila již na začátku září. Někteří odběratelé a už i úřady však upozorňují, že nejeden dodavatel opatření zneužívá a těsně předtím, než by měl zákazníkům promítnout slevu do záloh, jim zvyšuje ceny.

Lidé, kterým se skokové zdražení nelíbí, mnoho způsobů řešení nemají. „Lidé mohou do 16. října vypovědět smlouvu a odejít. Ze zákona ani neexistuje jiná obrana,“ říká mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort.

Právě spotové tarify, které jsou navázány na okamžité burzovní ceny energií, by mohly v příštím roce znamenat zátěž pro státní rozpočet, neboť dodavatelé do těchto kontraktů nakupují energie za vysoké ceny na denním trhu.

Pokud by se prokázalo, že dodavatelé pomoci státu zneužívají, věcí se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) bude zabývat ERÚ. „Rozhodné období bude 7. září 2022, kdy vláda poprvé oznámila, že zastropuje ceny a v jaké výši. Takhle si myslím, že je to fér,“ uvedl Stanjura na čtvrteční tiskové konferenci.

Před jednostranným převáděním zákazníků na spotové produkty dlouhodobě varuje ERÚ. Podle něj totiž může jít o nekalou obchodní praktiku. „Kontroluje se to, ale ve většině případů to může trvat jednotky měsíců. Jediné, co může spotřebitel rychle udělat, je namítnout neúčinnost, pokud je převeden v rozporu se smlouvou,“ říká Kebort.