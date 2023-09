Ve slovenských volbách je v sázce hodně, popisuje reportér

Jsou letošní volby pro Slovensko něčím výjimečné? Co vnímáš jako hlavní motiv, o co se především hraje?

O každých volbách se sice říká, že jsou nejdůležitější, ale na Slovensku je v sázce poměrně hodně. Z českého pohledu jde hlavně o zahraničněpolitické směřování země. Ve velké zkratce jde o to, zda se Robert Fico vrátí jako bumerang, a hlavně s jakou silou. Může se stát počtvrté premiérem, ale jasné to nebude až do poslední chvíle. I vzhledem k tomu, kolik hlasů může nakonec propadnout, to jsou nesmírně zajímavé a napínavé volby.