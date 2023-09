Volby na Slovensku se blíží. A Seznam Zprávy budou u toho se spoustou speciálů

Reportér zahraniční rubriky Seznam Zpráv Filip Harzer se regionu střední Evropy věnuje dlouho. Je to tak právě on, kdo vycestoval jako zvláštní zpravodaj na Slovensko a se svým jedinečným přehledem vám přináší originální reportáže i rozhovory. Už teď si můžete přečíst například Filipův rozhovor s místopředsedou strany Směr Erikem Kaliňákem.

Tentýž den večer pak začne naše on-line reportáž přímo z volebních štábů. A jak popisuje Filip Harzer, bude to velmi napínavá noc, kterou by si političtí nadšenci rozhodně neměli nechat ujít.

„Sčítání asi bude napínavé až do konce, protože hned několik stran se pohybuje kolem hranice vstupu do parlamentu. Proto se velmi se těším na atmosféru ve štábech, do poslední chvíle nebude jasné, jak hlasování vlastně dopadne,“ poznamenává náš reportér ze své mise na Slovensku.