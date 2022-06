Po analýze parkování si chce Česká Lípa nechat zpracovat koncepci řešení

První jednoduchá opatření plánuje ale radnice už v letošním roce, jde například o to změnit v některé ulici provoz z obousměrného na jednosměrný. Ve městě je v současné době 11 800 parkovacích míst, potřeba jich je ale podle analýzy zhruba o třetinu víc. Místa k parkování chybějí hlavně na sídlištích.

„Chceme to řešit koncepčně,“ uvedl místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Začít chce město jednoduchými opatřeními a zlepšit plánuje také organizaci parkování. „Podle analýzy je zhruba 250 parkovacích míst ve městě znehodnoceno tím, že řidiči špatně parkují. Pro představu je to celé velké parkoviště pod nemocnicí u Arbesu, kde to je možná jedno z největších parkovišť, které v České Lípě máme. Tak jedno takové parkoviště je znehodnoceno tím, že lidé dělají zbytečně velké mezery,“ uvedl místostarosta.

Zlepšit parkování alespoň v některých částech by podle Turnhöfera mohlo to, že z některých ulic budou jednosměrky. „Zatím jde spíš o kosmetické úpravy,“ doplnil. S policií už město jedná například o Zahradní ulici, která je spojkou mezi ulicemi Antonína Sovy a Heroutovou a už dnes tudy většina aut jezdí jen jedním směrem. „Tak se nabízí z ní udělat jednosměrku,“ řekl místostarosta. Na sídlištích jsou podle něj úpravy složitější kvůli další návaznosti ulic, to by měla řešit právě koncepce.