Do obnovy svých školských budov dá letos Česká Lípa asi 52 milionů

Většina oprav by měla být hotová do začátku nového školního roku. „Každoročně se snažíme investovat do oprav školských budov, protože příjemné a bezpečné prostředí pro vzdělávání našich dětí je pro nás důležité,“ doplnila starostka Jitka Volfová (ANO). Město se podle ní snaží investovat tam, kde je to nejvíc potřeba. „Musíme však také brát v potaz limity městského rozpočtu, personální kapacity a také stupeň připravenosti jednotlivých projektů. Ne všechny můžeme realizovat v tomto roce,“ dodala.