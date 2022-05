Na zámku v Zákupech restaurují malby od Navrátila, zmizel i historický paskvil

Malby jsou z let 1850 až 1851, kdy byl zámek zařizován jako letní sídlo pro posledního českého krále Ferdinanda Dobrotivého. Historický paskvil vznikl zhruba před 70 lety na stropě rohového salonu hostinského apartmá. Tehdy se za cenné bralo to „nejstarší“, a tak při restaurování památkáři rozhodli, že na stropě nechají jen Navrátilovy figurální malby, a doplnili je o barokní ornamenty, jež tam byly dříve. Ornamenty už na stropě nejsou, změnu mohou vidět i návštěvníci při prohlídkách. „V tuto chvíli vidíme strop tak, jak ho Habsburkové opravdu znali. To, co tady bylo před tím, tak to neznali ani Habsburkové ani majitelé v době baroka,“ řekl kastelán zámku Vladimír Tregl.

Stropní malbě v této místnosti dominuje výjev, na němž vojevůdce Alexandr Makedonský uděluje milost rodině perského krále Dareia. Po obvodu jsou oválné medailony, do nichž Navrátil namaloval alegorie světadílů. Málokdo ale třeba pozná, že v africkém výjevu je krokodýl. Podle Tregla si je potřeba uvědomit, že Navrátil neměl možnost ho na vlastní oči vidět a vycházel jen z popisu v cestopisu. „Takže krokodýlovi moc podobný není, je to spíše taková zubatá příšera,“ uvedl kastelán. U Ameriky si podle něj zase řada návštěvníků mylně myslí, že vidí newyorskou sochu Svobody. Ta ale byla odhalena až 35 let po namalování stropu. „To, co tam je v pozadí, je indiánský totem,“ dodal Tregl.

Zámek je národní kulturní památkou. Jeho současná podoba odkazuje na 19. století, kdy patřil Habsburkům. Právě pro ně před 171 lety Navrátil vytvořil se svými pomocníky stropní malby. Z dnešního pohledu za neuvěřitelně krátkou dobu, během jediné zimy. „Motivy jsou různé, určitě se v žádné místnosti neopakují. Jsou to nejrůznější krajiny, zátiší, někde jsou i figurální výjevy. Třeba v císařské ložnici jsou čtyři antická božstva a vedle, v oblékárně císařovny, jsou zase čtyři portréty významných umělců, Rubense, Raffaela, Škréty a Dürera,“ uvedl kastelán. Bohatší výjevy jsou v místnostech, které obývali členové panovnické rodiny, v dalších místnostech jsou jednodušší motivy. „Dá se říci, že takto máme vymalovaný celý zámek a na tom zámku těch místností je ke stovce,“ řekl Tregl.