Obnova Jiráskova divadla v České Lípě nabrala zpoždění, letos hotové nebude

Pořád je to ale výrazně méně, než projektanti původně odhadovali. Původní odhady v roce 2020 počítaly, že rekonstrukce budovy přijde bezmála na 200 milionů korun, v soutěži se ji ale podařilo zlevnit.

Jiráskovo divadlo vzniklo ve 30. letech minulého století přestavbou městské tělocvičny z roku 1907. Budova už ale měla špatnou vzduchotechniku i statiku. O rekonstrukci se ve městě mluvilo téměř 30 let. Radnice původně zvažovala výstavbu nové divadelní budovy, na projekt za 300 až 400 milionů korun se však nepodařilo získat dotace. Uvažovalo se také o přesunu divadla do kulturního domu Crystal. Nakonec se ale vrátili k myšlence budovu Jiráskova divadla zrekonstruovat.

Stavbu také provází archeologický průzkum, při kterém objevili mimo jiné středověké jímky na vodu. I to je podle starostky Jitky Volfové (ANO) důvod, proč se stavba protahuje. „Původní termín dokončení byl září 2022, uzavírali jsme dodatek, teď je termín dokončení do konce ledna příštího roku s tím, že musí proběhnout kolaudace. Hotové to bude včetně vybavení,“ řekla Volfová. U podobných rekonstrukcí nejsou podle ní komplikace ničím výjimečným. „Vždy se něco objeví,“ dodala.