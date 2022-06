Cenu Chutná Hezky. Jihočesky mají rybí šunka, džem, med i mošt

„Do 16. ročníku soutěže se přihlásilo 48 potravinářů a zemědělců, tedy stejně jako loni, se 132 produkty. Přibývá výrobků zaměřených na zdravou výživu. Ocenění se mohou přednostně dostat do některých prodejen,“ řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná, která soutěž pořádá.

První místa ve 12 kategoriích získaly dvě klobásy, bio tvaroh, tvaroh lipánek, chléb z žitného kvasu a pšeničné mouky, borůvkovotvarohový koláč, mrkvový dort, medovina, jablečný mošt, ostropestřecový olej, světlý soběslavský ležák a lipový med. Nejvíc, 37 výrobků, přihlásili producenti do sekce masných výrobků. „Ocenili jsme, že výrobci vzhledem k mnoha problémům v odvětví měli zájem se účastnit. Je to důkaz, že soutěž má pro ně smysl,“ řekla ředitelka. Těší ji, že soutěží jak malí chovatelé koz, tak i největší česká mlékárna Madeta.

Agrární komora pomáhá oceněným proniknout do partnerských obchodů. Díky soutěži se objeví třeba v Jednotě České Budějovice, která provozuje supermarkety Terno a prodejny Trefa. Komora podporuje výrobce i tím, že je zapojí do projektu Agroturistická mapa. „Máme příklady těch, kteří se díky soutěži dostali do tržních řetězců a dokáží se prosadit i vedle privátních značek. Bohužel v současné době až skoro hyperinflace se spotřebitelé začínají orientovat spíše na cenu, což je v neprospěch menších výrobců, kteří logicky nemohou cenově konkurovat,“ řekla Šťastná.