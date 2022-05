Čtyři rybníky na jihu Čech se staly novými přírodními památkami

Rybník Osika je zase jedno z mála míst v České republice, kde roste pobřežnice jednokvětá. „Laik by asi řekl, že je to obyčejná tráva, ale není to tak. Má velmi specifické ekologické požadavky, pro které se jí v české přírodě nevede a je považována za rostlinu blízkou vyhynutí,“ řekl náměstek hejtmana.