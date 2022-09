Jihočeských chovatelů ovcí stále ubývá, roste ale zájem o maso

Chovatelům v ČR ale pomohl brexit, protože Británie byla velkým importérem masa do EU. Roste také zájem o skopové a jehněčí maso jako o regionální potravinu. Pomoci by mohla také vládou plánovaná větší dotace na prvních 150 hektarů ploch.

Na jihu Čech se chová až 18.000 ovcí, nejvíc ze všech krajů. Potíž je celorepublikově s odbytem vlny. V Česku je asi 150.000 ovcí, z nichž ročně vzejde zhruba 450 tun vlny, ale prodá se jí málo. „Může pomoci enormní zdražení ropy, aby se vyvážila cena výroby. To, co se děje teď, je pořád málo. Vlna na zateplování se musí vyprat a pak zpětně napouštět proti hořlavosti - když se vypere, je dobře hořlavá. A musí se napouštět proti škůdcům. Je to drahá výroba, proti ní je skelné vlákno pořád levnější. Dokud bude umělé vlákno levnější než přírodní, tak se odbyt nezvýší,“ řekl předseda krajského sdružení svazu Jan Vejčík.

Pomoci by mohla nová takzvaná redistributivní platba, protože chovatelé ovcí jsou vesměs menší zemědělci, kteří hospodaří na plochách do 150 hektarů. Vláda v dotačním systému pro roky 2023 až 2027 plánuje, že změní nastavení této platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Bude to 23 procent z částky na přímé platby.

Chovatelům pomohl brexit. „Británie byla obřím importérem masa do Evropské unie a proudilo přes ni i maso z Austrálie. Po brexitu mají horší podmínky na dovoz. Je třeba toho využít a vyjednat lepší výkupní ceny masa,“ řekl Vejčík. Zároveň roste zájem o skopové a jehněčí, lidé víc hledají místní potraviny. Svaz zaváží maso do řetězce Globus, Vejčík sám každý týden i do jednoho budějovického řeznictví. Hodně se výrobcům masa daří o Velikonocích. „Restaurace se to začínají učit a sázet na lokální zdroje,“ řekl Vejčík.

V jižních Čechách má svaz kolem 120 členů, jejich počet klesá. Podle předsedy je to v ovčáctví všeobecný trend. Snižuje se i počet zvířat. Příčin je víc. Chov ovcí je podle Vejčíka mnohem náročnější než chov skotu či rostlinná výroba. „Mléčný skot má zase mnohem větší hodnotu vydělaných peněz na vydanou jednotku práce. Mladí volí menší pracnost. Pak se nabaluje zákaz kupírování ocásků gumovými kroužky, zákaz dělání paznehtů chovatelem; pokud nemá kurz, musí to dělat paznehtář,“ řekl předseda. Problém jsou i vlci. Když kvůli nim chovatel přijde o polovinu stáda, přemýšlí, zda znovu riskovat ovce, řekl Vejčík. V kraji se nejvíc ovcí chová v pohraničí. V pásmu od Nové Bystřice na Šumavu.