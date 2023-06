Kvůli stavbě D3 bude zavřená silnice z Kaplice do Českého Krumlova

V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle Ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026. Na jihu Čech staví silničáři několik úseků dálnice. Patří k nim i obchvat Českých Budějovic, který bude hotový do konce příštího roku, fungovat by měl od ledna 2025.