Lidé by mohli příští rok létat z Českých Budějovic do Turecka a na Rhodos

Plánuje do každého z míst osm letů se společností Smartwings. Rozhodnutí padne v polovině října. Měly by to být první lety lidí na dovolenou z tohoto letiště. „Řekli jsme, že budeme dělat maximum pro to, aby letiště mohlo konečně začít sloužit Jihočechům. Já jsem tady dnes měl jednání s Úřadem pro civilní letectví, s Řízením letového provozu a společností Čedok, která by měla zájem už v příštím létě, v srpnu a září, odsud operovat lety přímo do Turecka a na řecký Rhodos. Definovali jsme si podmínky, za kterých by to šlo,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). V dalších dvou týdnech doladí technické parametry.

Čedok se snaží v posledních letech rozvíjet provoz z regionálních letišť. Do několika týdnů chce společnost začít prodávat zájezdy z Jihočeského letiště do Antalye a na Rhodos. „Turecko je nejvíce poptávaná destinace na českém trhu. Velmi dobře nám funguje, speciálně Antalya, ze všech jiných letišť včetně Karlových Varů, kde jsme letos linku otevřeli a byla velmi úspěšná. Rhodos je naše sázka na jistotu, protože nabízí všechny typy ubytování. Doufáme, že když začneme s těmito dvěma destinacemi, projekt bude úspěšný,“ řekl ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Kuba již v srpnu řekl, že z letiště by mohlo v roce 2024 létat sedm až osm letadel denně. Již dříve oslovila kraj společnost Accolade. Firma chce provozovat letiště a má také zájem o pozemky. Kuba dává přednost tomu, aby zastupitelé pronajali pozemky s právem stavby na 50 let. Využít lze desítky tisíc metrů čtverečních.

Na konci srpna kraj oznámil, že státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) převezme řízení budějovického letiště. Bylo v ČR poslední, které podnik neřídil. Stát chce do tří až čtyř let zavést systém vzdálené věže, což znamená, že z jednoho letiště by řídil provoz více regionálních letišť. ŘLP převezme řízení jihočeského letiště naplno do tří let. Kraji, jedinému akcionáři letiště, tak zároveň klesnou náklady. Kraj dává letišti ročně provozní dotaci kolem 80 milionů korun. Podle Kuby by se o to měl stát do budoucna s krajem podělit.

Letiště v Plané zaznamenalo loni 7281 pohybů, vzletů a přistání. Meziročně to bylo o 4046 méně, rok 2020 byl v počtu pohybů za dobu provozu dosud rekordní. Loni skončilo se ztrátou téměř tři miliony korun. Chod letiště ovlivnila covidová pandemie. Vyplývá to z výroční zprávy. Od poloviny roku 2020 mohou z letiště létat letadla do rozpětí křídel do 36 metrů.