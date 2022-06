Z Karlových Varů se od příštího týdne začne létat do turecké Antalye

Od příštího týdne se začne z Karlových Varů létat do turecké Antalye. „Pravidelnou linku bude provozovat společnost Smartwings letadly typu Boeing 737-800 pro 189 cestujících. První let je naplánovaný na středu 15. června, poté by se mělo létat každou středu až do konce září. Doba letu je přibližně tři hodiny,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková.