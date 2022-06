Karlovarský kraj chce domov Matyáš nechat opravit i přes vyšší náklady

Domov Matyáš v Nejdku na Karlovarsku čeká na opravu zhruba 11 let, plány na jeho modernizaci se mezi tím několikrát měnily. Aktuální odhady nákladů na dvě etapy rekonstrukce se pohybují okolo 450 milionů korun, uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár (STAN).

Krajská rada schválila zvýšený rozpočet rekonstrukce s předpokládanými výdaji v první etapě maximálně 210 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty, z toho je schválená dotace 52 milionů korun z ministerstva práce a sociálních věcí. „Krajským zastupitelům předložíme ke schválení záměr pokračovat v rekonstrukci a navýšit finanční krytí stavební akce. Jestliže to zastupitelstvo schválí, pak ještě v tomto měsíci začne zadávací řízení na stavební práce a rekonstrukce by mohla být zahájena na podzim,“ uvedl radní Pisár.

Na druhou etapu stavby kraj plánuje podat žádost o dotaci do výzvy Národního plánu obnovy. Předpokládané výdaje na druhou etapu činí dnes 240 milionů korun včetně DPH, z toho by kraj chtěl jako dotaci získat až 80 milionů korun. Tato etapa projektu by měla přijít na řadu v letech 2024 až 2025.