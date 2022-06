V bývalé školce v Drahovicích by Karlovy Vary chtěly vybudovat startovací byty

Podle záměru by se stávající budovy měly zrekonstruovat a přistavit jedna navíc. Odhadované náklady by měly být v řádech desítek milionů korun, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci).

„Areál byl částečně využíván. Byly tam například byty pro potřeby Karlovarského symfonického orchestru. Je ale škoda, že areál není více využívaný. Proto jsme oslovili projektanta, jestli by se areál dal využít a zjistil, že to možné je. Takže na základě této studie bychom chtěli, aby se to vyprojektovalo a realizovalo,“ uvedl Kopfstein.