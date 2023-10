Lidé v Táboře zaplatí od ledna za svoz odpadu 960 korun, o 264 korun více

„Chceme tímto krokem změnit celou strategii. Veřejnost by měla vědět, že zdražením chceme nějak vizionářsky pozměnit odpadovou politiku, aby to bylo jednak ekologické a aby to také celé dávalo smysl, protože se brzy bude za skládkování platit víc. Těch vizí a nápadů v oblasti odpadů máme více. Plánujeme například nový sběrný dvůr. A chceme se samozřejmě více zaměřit i na třídění, i když to je samozřejmě spíš postavené na motivaci každého konkrétního člověka,“ uvedl Pavlík.