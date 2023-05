Na jihu Čech čekají řidiče omezení u Mirovic, ve Lnářích, na D3 i v Týně

Do poloviny července je omezený provoz na D3 mezi Chotovinami a Meznem, nákladní auta budou muset po objížďce kvůli opravě mostu v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Další omezení bude v Lomnici nad Lužnicí. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Jihočeského kraje.

„Úplnou uzavírku si vyžádá modernizace silnice II/406 z Dačic do Slavonic za 160 milionů korun. V současné době se předpokládá od konce června, přesný termín zatím není znám,“ sdělila ČTK Hana Brožková z kanceláře hejtmana. Kvůli opravě mostu v Týně za víc než 200 milionů korun čeká objížďka nákladní vozy. Přes most se nedostanou od letošního 17. července do konce srpna příštího roku. Osobní auta projedou, Jihočeský kraj se rozhodl přidat po dobu opravy na provizorní most ještě jeden pruh, aby byl možný obousměrný provoz. Most v Týně nad Vltavou je součástí silnice, která spojuje České Budějovice s Milevskem nebo Bechyní. Jeho oprava by měla začít v létě a potrvá přibližně rok.