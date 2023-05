Provoz na dálnici D3 u Ševětína omezí oprava mostu, potrvá dva týdny

Silničáři budou opravovat dálniční most. ČTK to dnes řekl Adam Koloušek z českobudějovické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Omezený je na dálnici provoz již od 22. května na Táborsku, na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Tam potrvají opravy dva měsíce.

V provozu je 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle Ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.