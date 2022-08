ŘSD prodloužilo kvůli tunelu na D3 v Českých Budějovicích uzavírku o tři čtvrtě roku

Stavba nabrala zpoždění, protože silničáři museli změnit kvůli spodní vodě technologii při stavbě tunelu Pohůrka. Práce na tunelu se podle Kolouška nestihly z více příčin. Zmínil, že pozdě dostali silničáři povolení nakládat s povrchovými vodami, chybějící a zdražující materiály, nouzový stav či válku na Ukrajině. „Neočekávané okolnosti tak posunuly některé z naplánovaných stavebních prací do zimního období, kdy je však nemožné práce provádět,“ informoval Adam Koloušek z českobudějovické pobočky ŘSD. Proto ŘSD rozhodlo, že potrvají do jara 2023.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025.