Správa železnic opravila nádražní budovu ve Veselí nad Lužnicí

„Když se do objektu staršího data - tady je to několik desítek let - vnikne, často se narazí na věci, které nešlo předpokládat. Museli jsme i rekonstruovat a stabilizovat sklepení. Řešilo se i podkroví, jestli bychom ho mohli vzít velkoryseji, jsou zde nachystány i prvky pro byty. K té stavbě to patří, byť původní částka byla jiná,“ řekl k ceně ředitel.