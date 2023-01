Strakonice chtějí zdražit nájemné v městských bytech, zhruba o inflaci

„Až bude v únoru známá inflace za celý rok 2022, tak přistoupíme ke zdražování nájemného. To je můj názor a budu to tlačit. Měnili jsme nájemné tam, kde to šlo. Spousta bytů je postavená díky dotacím, tam nemůžeme. Ale tam, kde to šlo, jsme z 53 korun, které tady byly celá léta, šli na osmdesát korun. Některá města k tomu vůbec nezískala odvahu, a i když skončila deregulace, pořád ho drží,“ řekl místostarosta.