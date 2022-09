Strakonice uvolní 30 milionů na energie nebo podporu pro děti a seniory

Peníze budou použity například na navýšené částky za energie ve zřizovaných organizacích nebo na dotační program Jihočeského kraje pro seniory a děti. Místostarosta města Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost) řekl, že si však radnice nebude kvůli novým výdajům peníze půjčovat a opatření nijak výrazně nezmění bilanci rozpočtu. „Máme rezervy z minulých let a naspořené finance, takže se bude jednat jen o přesuny peněz, i když jsou to přesuny významnější,“ uvedl.

Zastupitelé dnes například rozhodli o tom, že město uvolní téměř sedm milionů na projekt odkanalizování lokality Ostrov. „Jedná se o částku na vícepráce,“ řekl místostarosta. Strakonice navíc navýší příspěvky na zřizované organizace a to především kvůli rostoucím cenám energií. V součtu to bude více než osm milionů korun. „Loni už jsme na to při rozpočtu reagovali s ohledem na pád některých distributorů, ale ukázalo se, že to nestačí. Takže po půlroce jsme se k tomu vrátili a museli to upravit,“ uvedl Oberfalcer.