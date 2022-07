Tři výpravčí vydali pohádky ze šumavských lokálek, řádí na nich jízdní neřád

Čtenáři v knize zjistí, proč vlaky do nebe leckdy ujíždějí a přípoj do pekla vždy počká, co všechno se odráží ve sklech návěstních luceren, kde jsou na nádražích poklady nebo že jednou jel odklonem přes Šumavu i slavný Orient Express. Jeho vlakopis, píše se v knize, se dodnes uchovává pod sklem v dopravní kanceláři volarské stanice. Zájemci se také dozvědí, kdo často může za zpoždění na šumavských lokálkách a narušování jízdního řádu. „Je to jízdní neřád. Někdy šotek, jindy duch, skřítek,“ řekl spisovatel. Anděl, jenž slouží na šumavských tratích, je železniční, tak má železné perutě…