Vědci: Lékařům pomůže rozhodovat o léčbě pacientů umělá inteligence

Vznikla studie, v praxi by mohl software fungovat do tří let. Cílem výzkumu bylo propojit data získaná ze vzorků moči a krve pacientů a vyvinout s pomocí umělé inteligence nástroj, jak data analyzovat a udělat syntézu, sdělili odborníci z Biologického centra Akademie věd (AV) ČR, českobudějovické nemocnice a biotechnologické společnosti Aiolite.