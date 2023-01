Zámek Červená Lhota chystá opravu hráze. Lodičky se opět půjčovat nebudou

Bude také nutné zbourat most u stavidel, který je v havarijním stavu, a postaví se nový. Odhad nákladů je 30 milionů korun, práce by mohly začít na podzim, skončí zřejmě na jaře 2025. ČTK to řekl kastelán Tomáš Horyna. Návštěvníci tak pátou sezonu po sobě nebudou mít možnost půjčit si lodičku. Kvůli tomu klesá zámku i návštěvnost.

„Jediné řešení, které je někdo schopen garantovat, že bude funkční, je, že se hráz udělá znovu, že se celá překope. To je veliký objem prací. Teď se projektuje rekonstrukce. Do konce ledna bychom měli mít projekt v rukou. Hráz se celá rozebere a udělá znovu. Bude se dělat původní technologií. Společně s tím se bude dělat most na hrázi, který je v havarijním stavu,“ řekl kastelán.

Poprvé začala hráz protékat na jaře 2020, a to v místech, kde je historická výpusť, zaslepená a od roku 1945 nepoužívaná. Utěsnění betonem nepomohlo. V roce 2021 začala protékat znovu místem, kudy původně tekl potok.

„Hráz musí vypadat stejně, protože je chráněná jako technická památka. Tomu odpovídá způsob, jak se bude dělat: sypaná, hutněná, obložená v návodním límci skládaným kamenem. Přelivová hrana stavidel ale musí být delší než byla, protože se změnily hydrogeologické poměry. Na pětisetletou vodu ten starý rybník nevyhovuje a nikdo ho dnes nezkolauduje, když nebude vyhovovat současným normám,“ řekl kastelán.

Práce by mohly začít na podzim. Letos by se mělo bourat, příští rok stavět a v roce 2025 chtějí památkáři dokončit úpravy. Předpokládají, že stavební povolení by mohli dostat na jaře. „Most, který tam je dnes, je betonový, socialistický. Nahradíme ho výrazně hezčím, odpovídajícím tomu, co je na fotkách doloženo jako historický most. Bude delší,“ popsal Horyna.

Lidé se tak ani letos neprojedou po rybníce v lodičkách. Naposledy to bylo v roce 2018. Od podzimu toho roku památkáři rybník odbahňovali. Při pracích z 80. let minulého století, kdy se 3,5hektarový rybník čistil naposledy, v něm totiž zůstala třetina usazenin.

Loni byl rybník napuštěný zhruba do poloviny. „Myslím že ten, kdo to tady nezná, to nepoznal. Je to dokonce původní historická hladina, která byla na Lhotě ještě do 19. století. Hodně se zvedla až v roce 1908 kvůli hydroelektrárně, do té doby bývala hladina rybníka nižší. Ale nebyly lodičky, na snížené hladině kvůli plavebnímu řádu neplavou, ani se do nich nedá dobře z mola nastoupit,“ řekl kastelán. Letos bude situace zřejmě stejná: voda na historické hladině, ale bez lodiček. U hráze byla loni hloubka 2,8 metru, dřív bývala přes pět metrů.

Pozastavení provozu půjčovny pramiček ovlivnilo loni zájem lidí, přijelo jich méně. „Pokles návštěvnosti však měl i svá pozitiva. Návštěvníci měli víc osobního prostoru, nemuseli dlouho čekat na prohlídku a při návštěvě zámeckých interiérů zažívali luxus skoro privátní návštěvy,“ zhodnotil kastelán.