Archeologové našli na místě budoucí D55 doklady 6000 let trvajícího osídlení

„Tato plocha dokládá její kontinuální osídlení po dobu téměř 6000 let. Nalezli jsme zde například základy staveb, pecí, zásobních jam, keramiku, šperky a různé nástroje. Z kamenných industrií to jsou úlomky hrotů škrabadel, seker z mladší doby kamenné. Dále šlo o kovové nálezy železné či bronzové, a to spony, jehlice, železné nože či hroty,“ uvedl vedoucí záchranného archeologického průzkumu Jan Vízner ze společnosti Archaia Praha.