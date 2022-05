Archeologové ve Veselí nad Moravou odkrývají desítky hrobů z bývalého hřbitova

Jde o místo, kde dřív býval hřbitov patřící k blízkému kostelu Panny Marie. Pohřbívalo se na něm od 13. až do 19. století, řekla ČTK vedoucí výzkumu ze společnosti Archaia Brno Michala Přibylová.

„O existenci hřbitova jsme věděli. Kostel Panny Marie patřil původně k vesnici, která se pak stala součástí Veselí, později ji nahradil kostel svatého Bartoloměje. Tento kostel potom sloužil jako hřbitovní kaple, právě až do 19. století. Kostel svatého Bartoloměje totiž hřbitov nemá,“ uvedla Přibylová.

Kvůli omezenému prostoru hřbitova se v průběhu staletí pohřbívalo do několika vrstev, doplnila archeoložka. „Hřbitovy u kostela jsou v rozloze omezené hřbitovní zdí. Často se pak stávalo, že když už na hřbitově nebylo místo, znovu se použily ty nejstarší hrobové jámy a staré ostatky se buďto odsunuly stranou, nebo se nebožtík pohřbil nad ně,“ popsala.

Z přibližně osmi desítek hrobů tak odborníci vyzvedli ostatky asi stovky lidí. Část z nich je hodně poničená dřívější stavební aktivitou na místě. Současné práce původně neměly tak hluboko zasahovat, bylo ale zapotřebí změnit technologii a zasáhnout hlouběji do terénu.

„Nyní jsme se zabývali hroby ve větší vzdálenosti od kostela, přibližně ze 17. až 19. století. Dobře to poznáme podle knoflíků na oblečení, většina nebožtíků drží růženec z dřevěných nebo skleněných korálků,“ doplnila vedoucí výzkumu s tím, že ostatky se budou zabývat antropologové. Provedou základní určení pohlaví a věku zemřelého, nálezy potom převezme Muzeum Hodonín. To rozhodne, zda ostatky uloží do depozitáře pro případ budoucího výzkumu, nebo zda je pietně pohřbí na některém současném hřbitově.